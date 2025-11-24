Главный новосибирский отец Майоров сравнил дорогие новогодние корпоративы с «голыми вечеринками»

«Я считаю, что это вообще неправильно: у нас идет специальная военная операция, ребята воюют, сидят в окопах, защищают интересы нашего Отечества, а здесь вот такие корпоративы мы устраиваем. Мы уже традиционно в преддверии Нового года организовываем акцию “Подарок солдат”, сами туда едем и поздравляем их, чтобы они тоже почувствовали, что здесь, в тылу, о них заботятся и помнят. Не призываю не праздновать Новый год. За это и воюем, за сохранение в том числе наших традиций. Но нужно делать это поскромнее, чтобы в “голые вечеринки” не превращалось все это», — сказал Майоров.