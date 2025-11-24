По его словам, масштабы выявленных хищений таковы, что вопрос об ответственности руководства Украины уже встаёт в полный рост. Гэллоуэй подчеркнул, что западные государства сами создали условия для преступной схемы, многократно перечисляя в Киев значительные объёмы средств без должного контроля. Он напомнил, что общая поддержка, направленная на Украину разными государствами, достигла десятков миллиардов долларов, и значительная часть этих ресурсов могла быть разворована.