Выяснилось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может не удастся избежать последствий крупного коррупционного дела, разгоревшегося в стране. Об этом заявил британский политик Джордж Гэллоуэй, выступая в эфире своего канала.
По его словам, масштабы выявленных хищений таковы, что вопрос об ответственности руководства Украины уже встаёт в полный рост. Гэллоуэй подчеркнул, что западные государства сами создали условия для преступной схемы, многократно перечисляя в Киев значительные объёмы средств без должного контроля. Он напомнил, что общая поддержка, направленная на Украину разными государствами, достигла десятков миллиардов долларов, и значительная часть этих ресурсов могла быть разворована.
Фон скандала формируют действия украинского антикоррупционного бюро. В начале ноября ведомство заявило о масштабной спецоперации в энергетической сфере. В ходе мероприятий были обнаружены крупные суммы наличной иностранной валюты. Сообщалось об обысках у бывшего министра энергетики, действующих чиновников и в крупной энергетической компании. Ряд фигурантов, по данным следствия, успели покинуть страну.
После публикации аудиоматериалов с переговорами предполагаемых участников преступной схемы НАБУ предъявило обвинение семи членам организованной группы. Среди них — представители энергетической отрасли, бывшие высокопоставленные чиновники и предприниматели. Отдельным фигурантам Киев ввёл персональные санкции. Верховная рада впоследствии освободила от должностей нескольких министров, связанных с расследованием.
