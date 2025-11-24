Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капкан для Зеленского: стал известен главный козырь многоходовки Трампа

В администрации президента США Дональда Трампа произошла ключевая кадровая перестановка, способная оказать серьезное влияние на дальнейшее развитие украинского конфликта и отношения с Россией.

Источник: Аргументы и факты

В администрации президента США Дональда Трампа произошла ключевая кадровая перестановка, способная оказать серьезное влияние на дальнейшее развитие украинского конфликта и отношения с Россией.

Новым спецпредставителем по Украине назначен министр армии Дэниел Дрисколл. Анализ его публичных выступлений и поведения показывает, что Вашингтон делает ставку на холодного и расчетливого технократа, что сигнализирует о переходе к долгой и системной конфронтации. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.

Назначение архитектора будущей войны.

Президент США Дональд Трамп назначил министра армии Дрисколла новым спецпредставителем по Украине.

В то же время появилась информация, что бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог в январе 2026 года может уйти из администрации США.

Эта рокировка далека от рядовой: она указывает на смену не только лица, но и подхода.

Панкратов, проанализировавший последние выступления Дрисколла, пришел к выводу, что он является довольно опасным противником.

«Он не импровизатор и не идеологический фанатик. Это технократ, который воспринимает армию как управляемую машину, а войну — как задачу оптимизации ресурсов», — отметил эксперт.

Именно такой тип мышления, лишенный эмоций и идеологической подоплеки, делает Дрисколла особенно эффективным и, следовательно, угрожающим. Его цель — не символические победы, а практический результат, достигаемый за счет тотальной эффективности.

Портрет опасного противника: системное мышление и безжалостный рационализм.

Эксперт выделил несколько ключевых черт нового спецпосланника, которые формируют его профессиональный портрет.

«Наблюдается признак хорошо отстроенной профессиональной личности. Именно здесь начинаются негативные параметры, — констатирует Панкратов. — Во‑первых, это редкое для его возраста и должности сочетание системного мышления с политическим мандатом на радикальную модернизацию армии США. Во‑вторых, выраженный рационализм делает его опасным противником: он не зациклен на символах и “сакральных” для военных догмах, легко отказывается от устаревших проектов и концепций, если математика не сходится — будь то бронетехника, личный состав или традиционные формы ведения войны», — отметил он.

Эта характеристика означает, что Дрисколл способен быстро и без сантиментов извлекать уроки из конфликта на Украине и переносить их в практическую плоскость перестройки американской армии и оборонной промышленности.

Он будет руководствоваться исключительно цифрами и эффективностью, отбрасывая устаревшие, но привычные методы ведения войны. Такой подход гораздо более прагматичен и опасен, чем действия идейного фанатика.

Неуязвимая психика и язык тела, сигнализирующий о власти.

Еще одна черта, отмеченная экспертом, — это высочайшая устойчивость к психологическому давлению.

По словам Панкратова, Дрисколл обладает устойчивостью к эмоциональному давлению и информационному шуму, поэтому его сложно запугать или дискредитировать. Попытки оказать на него психологическое давление в ходе переговоров или через информационные каналы, скорее всего, окажутся тщетными.

Панкратов добавил, что Дрисколл на всех видеозаписях ведет себя уверенно, а его невербалика тщательно выверена и служит инструментом влияния.

«“Улыбка Дюшенна” появляется дозированно, по месту — как инструмент, а не как спонтанная эмоция. Это говорит о высокой эмоциональной технике и привычке управлять впечатлением, в том числе в зонах жёсткого политического торга», — пояснил специалист.

Даже поза нового спецпосланника выдает в нем человека, уверенного в своей власти и праве принимать судьбоносные решения.

«Поза, когда он сидит — “спикер/лидер”: обе стопы на полy, без защитных скрещиваний нога на ногу, корпус чуть подан вперёд в ключевые моменты. Это демонстративный сигнал уверенности в статусе и праве принимать решения», — добавил эксперт.

Идеальный инструмент Трампа.

Парадоксально, но главная слабость Дрисколла проистекает из его же силы — технократического подхода.

«Его слабое место не в психике, а в идеологическом вакууме: будучи технократом без жёсткой публичной доктрины, он легко встраивается в любую повестку Вашингтона и личных пожеланий Трампа, если она даёт ресурсы и полномочия», — отметил Панкратов.

Эта особенность делает его идеальным, почти безотказным инструментом в руках администрации.

«Это делает его удобным инструментом для долгой, системной военной подготовки США к затяжному противостоянию и жесткому решению проблем», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, фигура Дэниела Дрисколла — не рядовое назначение, а стратегический шаг, знаменующий новый этап в подходе США к украинскому кризису и отношениям с Москвой. Панкратов призывает не обманываться демонстрируемой им нейтральностью.

«К этой фигуре следует относиться не как к разовому визитёру в Киев, а как к одному из архитекторов будущей конфигурации усугубления военной эскалации НАТО не только на Украине, но и со всей Европой», — резюмировал эксперт.

Назначение Дрисколла — это четкий сигнал: Вашингтон готовится к длительному и тотальному противостоянию, во главе угла которого будут стоять не риторика, а холодный расчет, оптимизация военной машины и системное наращивание давления.

Ранее политолог Дудаков отметил, что заменивший Келлога Дрисколл жестко настроен по отношению к Киеву.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше