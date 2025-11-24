Капкан для Зеленского: стал известен главный козырь многоходовки Трампа

«Наблюдается признак хорошо отстроенной профессиональной личности. Именно здесь начинаются негативные параметры, — констатирует Панкратов. — Во‑первых, это редкое для его возраста и должности сочетание системного мышления с политическим мандатом на радикальную модернизацию армии США. Во‑вторых, выраженный рационализм делает его опасным противником: он не зациклен на символах и “сакральных” для военных догмах, легко отказывается от устаревших проектов и концепций, если математика не сходится — будь то бронетехника, личный состав или традиционные формы ведения войны», — отметил он.