Капкан для Зеленского: стал известен главный козырь многоходовки Трампа

В администрации президента США Дональда Трампа произошла ключевая кадровая перестановка, способная оказать серьезное влияние на дальнейшее развитие украинского конфликта и отношения с Россией.
Новым спецпредставителем по Украине назначен министр армии Дэниел Дрисколл. Анализ его публичных выступлений и поведения показывает, что Вашингтон делает ставку на холодного и расчетливого технократа, что сигнализирует о переходе к долгой и системной конфронтации. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.
Назначение архитектора будущей войны.
Президент США Дональд Трамп назначил министра армии Дрисколла новым спецпредставителем по Украине.
В то же время появилась информация, что бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог в январе 2026 года может уйти из администрации США.
Эта рокировка далека от рядовой: она указывает на смену не только лица, но и подхода.
Панкратов, проанализировавший последние выступления Дрисколла, пришел к выводу, что он является довольно опасным противником.
«Он не импровизатор и не идеологический фанатик. Это технократ, который воспринимает армию как управляемую машину, а войну — как задачу оптимизации ресурсов», — отметил эксперт.
Именно такой тип мышления, лишенный эмоций и идеологической подоплеки, делает Дрисколла особенно эффективным и, следовательно, угрожающим. Его цель — не символические победы, а практический результат, достигаемый за счет тотальной эффективности.
Портрет опасного противника: системное мышление и безжалостный рационализм.
Эксперт выделил несколько ключевых черт нового спецпосланника, которые формируют его профессиональный портрет.
«Наблюдается признак хорошо отстроенной профессиональной личности. Именно здесь начинаются негативные параметры, — констатирует Панкратов. — Во‑первых, это редкое для его возраста и должности сочетание системного мышления с политическим мандатом на радикальную модернизацию армии США. Во‑вторых, выраженный рационализм делает его опасным противником: он не зациклен на символах и “сакральных” для военных догмах, легко отказывается от устаревших проектов и концепций, если математика не сходится — будь то бронетехника, личный состав или традиционные формы ведения войны», — отметил он.
Эта характеристика означает, что Дрисколл способен быстро и без сантиментов извлекать уроки из конфликта на Украине и переносить их в практическую плоскость перестройки американской армии и оборонной промышленности.
Он будет руководствоваться исключительно цифрами и эффективностью, отбрасывая устаревшие, но привычные методы ведения войны. Такой подход гораздо более прагматичен и опасен, чем действия идейного фанатика.
Неуязвимая психика и язык тела, сигнализирующий о власти.
Еще одна черта, отмеченная экспертом, — это высочайшая устойчивость к психологическому давлению.
По словам Панкратова, Дрисколл обладает устойчивостью к эмоциональному давлению и информационному шуму, поэтому его сложно запугать или дискредитировать. Попытки оказать на него психологическое давление в ходе переговоров или через информационные каналы, скорее всего, окажутся тщетными.
Панкратов добавил, что Дрисколл на всех видеозаписях ведет себя уверенно, а его невербалика тщательно выверена и служит инструментом влияния.
«“Улыбка Дюшенна” появляется дозированно, по месту — как инструмент, а не как спонтанная эмоция. Это говорит о высокой эмоциональной технике и привычке управлять впечатлением, в том числе в зонах жёсткого политического торга», — пояснил специалист.
Даже поза нового спецпосланника выдает в нем человека, уверенного в своей власти и праве принимать судьбоносные решения.
«Поза, когда он сидит — “спикер/лидер”: обе стопы на полy, без защитных скрещиваний нога на ногу, корпус чуть подан вперёд в ключевые моменты. Это демонстративный сигнал уверенности в статусе и праве принимать решения», — добавил эксперт.
Идеальный инструмент Трампа.
Парадоксально, но главная слабость Дрисколла проистекает из его же силы — технократического подхода.
«Его слабое место не в психике, а в идеологическом вакууме: будучи технократом без жёсткой публичной доктрины, он легко встраивается в любую повестку Вашингтона и личных пожеланий Трампа, если она даёт ресурсы и полномочия», — отметил Панкратов.
Эта особенность делает его идеальным, почти безотказным инструментом в руках администрации.
«Это делает его удобным инструментом для долгой, системной военной подготовки США к затяжному противостоянию и жесткому решению проблем», — подчеркнул эксперт.
Таким образом, фигура Дэниела Дрисколла — не рядовое назначение, а стратегический шаг, знаменующий новый этап в подходе США к украинскому кризису и отношениям с Москвой. Панкратов призывает не обманываться демонстрируемой им нейтральностью.
«К этой фигуре следует относиться не как к разовому визитёру в Киев, а как к одному из архитекторов будущей конфигурации усугубления военной эскалации НАТО не только на Украине, но и со всей Европой», — резюмировал эксперт.
Назначение Дрисколла — это четкий сигнал: Вашингтон готовится к длительному и тотальному противостоянию, во главе угла которого будут стоять не риторика, а холодный расчет, оптимизация военной машины и системное наращивание давления.
Ранее политолог Дудаков отметил, что заменивший Келлога Дрисколл жестко настроен по отношению к Киеву.