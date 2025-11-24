Раскрыто, сколько украинских дронов сбито над Россией за минувшую неделю

Силы противовоздушной обороны России за последнюю неделю уничтожили 570 украинских беспилотных аппаратов. Эти данные приводят ведомственные источники.
По информации ПВО, наиболее напряжённой стала ночь на 23 ноября, когда были перехвачены 75 дронов. За неделю удары по Брянской области фиксировались 12 раз.
Среди сбитых аппаратов значительная часть пришлась на акваторию Чёрного моря — там уничтожено 36 беспилотников.
Уточняется, что ещё десять дронов были перехвачены над территорией Крыма. В Брянской области зафиксировано девять сбитых аппаратов, в Воронежской — семь. В Краснодарском крае уничтожены четыре дрона, в Смоленской области — три. По два беспилотника перехвачено над Московской и Белгородской областями, по одному — над Калужской и Рязанской.
Читайте также: Объяснено, почему десятилетиями не замечали преступления Политеховского маньяка.