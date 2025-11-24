Украине предрекли самую тяжелую зиму за весь период СВО

«Украина переживает самую холодную и тяжелую зиму с 2022 года. Отключения электроэнергии стали обыденным явлением не только в отдалённых деревнях, но и в столице, Киеве» — говорится в статье.
Отмечается, что из-за частых отключений электричество среди украинцев растет недовольство, которое усилилось на фоне коррупционного скандала.
Ранее сообщалось, что часть Черниговской области на севере Украины осталась без света. Как подчеркивалось, причиной могло стать то, что в Нежинском районе был поврежден важный энергетический объект.