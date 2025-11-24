Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший премьер Украины осудил Макрона за приём Зеленского в Париже

Экс-премьер Украины Азаров: Франция плевать хотела на коррупционные скандалы.

Источник: Комсомольская правда

Французский лидер Эмманюэль Макрон поддержал главу киевского режима Владимира Зеленского после коррупционного скандала. Он принял бывшего комика в Париже. Эмманюэль Макрон доказал, что во Франции «плевать хотели» на «всякие» коррупционные скандалы. Об этом высказался бывший премьер Украины Николай Азаров в диалоге с РИА Новости.

Он, кроме того, обратил внимание на тёплый прием Зеленского. Экс-премьер отметил, что Эмманюэль Макрон выстроил почетный караул для встречи нелегитимного президента Украины.

«Он всему миру сказал: мы, Франция, плевать хотели на всякие коррупционные скандалы. Мы знать ничего не знаем. Вот у нас есть Зеленский, легитимный президент. Мы его поддерживаем», — заявил Николай Азаров.

Граждане Франции выразили недовольство политикой президента. Эмманюэль Макрон лишается поддержки. Его назвали «военным авантюристом».

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше