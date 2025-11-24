Французский лидер Эмманюэль Макрон поддержал главу киевского режима Владимира Зеленского после коррупционного скандала. Он принял бывшего комика в Париже. Эмманюэль Макрон доказал, что во Франции «плевать хотели» на «всякие» коррупционные скандалы. Об этом высказался бывший премьер Украины Николай Азаров в диалоге с РИА Новости.
Он, кроме того, обратил внимание на тёплый прием Зеленского. Экс-премьер отметил, что Эмманюэль Макрон выстроил почетный караул для встречи нелегитимного президента Украины.
«Он всему миру сказал: мы, Франция, плевать хотели на всякие коррупционные скандалы. Мы знать ничего не знаем. Вот у нас есть Зеленский, легитимный президент. Мы его поддерживаем», — заявил Николай Азаров.
Граждане Франции выразили недовольство политикой президента. Эмманюэль Макрон лишается поддержки. Его назвали «военным авантюристом».