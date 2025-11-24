Пушилин заявил, что Зеленский напрямую участвовал в коррупционных схемах

«Сомневаемся ли мы, что Зеленский напрямую участвовал во всех этих процессах, руководил всеми коррупционными схемами и согласовывал их? Мы не сомневаемся. Будут ли эти материалы выложены на стол НАБУ или теми, кто курирует НАБУ, покажет время», — сказал руководитель региона, слова которого приводит РИА Новости.