Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин заявил, что Зеленский напрямую участвовал в коррупционных схемах

Пушилин подчеркнул, что главу киевского режима ждёт «бесславный конец».

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский напрямую участвовал в коррупционных схемах в украинской энергосфере, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Сомневаемся ли мы, что Зеленский напрямую участвовал во всех этих процессах, руководил всеми коррупционными схемами и согласовывал их? Мы не сомневаемся. Будут ли эти материалы выложены на стол НАБУ или теми, кто курирует НАБУ, покажет время», — сказал руководитель региона, слова которого приводит РИА Новости.

Он уверен, что при любом развитии ситуации главу киевского режима ждёт «бесславный конец».

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции в сфере энергетики Украины. Ведомство провело обыски у Германа Галущенко, который покинул пост министра юстиции Украины 19 ноября. Прежде он возглавлял минэнерго страны. Сотрудники НАБУ также побывали у предпринимателя и соратника Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, сбежал с Украины.

Кроме того, стало известно, что глава киевского режима фигурирует в этом расследовании.

В обвинительном заключении по делу Миндича сказано, что предприниматель пользовался наличием дружеских связей с Зеленским.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше