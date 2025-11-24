Владимир Зеленский напрямую участвовал в коррупционных схемах в украинской энергосфере, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Сомневаемся ли мы, что Зеленский напрямую участвовал во всех этих процессах, руководил всеми коррупционными схемами и согласовывал их? Мы не сомневаемся. Будут ли эти материалы выложены на стол НАБУ или теми, кто курирует НАБУ, покажет время», — сказал руководитель региона, слова которого приводит РИА Новости.
Он уверен, что при любом развитии ситуации главу киевского режима ждёт «бесславный конец».
Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции в сфере энергетики Украины. Ведомство провело обыски у Германа Галущенко, который покинул пост министра юстиции Украины 19 ноября. Прежде он возглавлял минэнерго страны. Сотрудники НАБУ также побывали у предпринимателя и соратника Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, сбежал с Украины.
Кроме того, стало известно, что глава киевского режима фигурирует в этом расследовании.
В обвинительном заключении по делу Миндича сказано, что предприниматель пользовался наличием дружеских связей с Зеленским.