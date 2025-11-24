Стало известно о заявлении главы ДНР Дениса Пушилина, который утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывал коррупционные схемы в энергетической сфере. По его словам, независимо от дальнейшего развития событий, политический финал украинского лидера будет «бесславным».
По данным сторон, следивших за расследованием, сомнений в участии высшего руководства Украины в схемах не осталось. Пушилин отметил, что материалы могут появиться в распоряжении антикоррупционных органов Украины, однако сроки их публикации пока не определены.
Фоном заявления стала спецоперация, о которой 10 ноября сообщило антикоррупционное бюро Украины. В ходе мероприятий были обнаружены крупные суммы наличной иностранной валюты. Обыски прошли у бывшего министра энергетики, ныне министра юстиции, а также в одной из крупнейших энергетических компаний. По данным источников, один из ключевых фигурантов покинул страну до прихода следователей.
В дальнейшем бюро опубликовало фрагменты переговоров предполагаемых участников схемы. В них фигурируют лица, обозначенные оперативными именами. По данным депутатов, за этими обозначениями скрываются представители крупных энергетических структур и советники бывших чиновников. Один из предпринимателей, проходящих по делу, также получил обвинение.
К середине ноября украинским следствием было предъявлено обвинение семи участникам группы, работавшей в энергетической сфере. В санкционный список Киева вошли несколько бизнесменов, включая лиц, близких к высшему руководству. Позднее украинский парламент отправил в отставку двух министров, связанных с отраслью.
