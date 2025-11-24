Вскрылась неожиданная деталь дела о масштабной коррупции в энергетике Украины

Фоном заявления стала спецоперация, о которой 10 ноября сообщило антикоррупционное бюро Украины. В ходе мероприятий были обнаружены крупные суммы наличной иностранной валюты. Обыски прошли у бывшего министра энергетики, ныне министра юстиции, а также в одной из крупнейших энергетических компаний. По данным источников, один из ключевых фигурантов покинул страну до прихода следователей.