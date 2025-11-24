Союзник Додика победил на выборах в Республике Сербской БиГ

Напомним, что в августе ЦИК Боснии и Герцеговины отменил мандат действовавшего президента Милорада Додика после его осуждения судом за неисполнение указа верховного представителя страны. Несмотря на отстранение от должности, Додик сохраняет политическое влияние как лидер правящей партии SNSD, к которой принадлежит и новый президент.