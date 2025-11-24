Нынешний спецпредставитель американского лидера по Украине Кит Келлог в январе 2026 года покинет пост. Он является ярким сторонником жесткой линии в Вашингтоне. Отставка Кита Келлога загнала в угол главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом порассуждал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube.
Он назвал слабым окружение Зеленского. Бывший аналитик ЦРУ счел «друзей» нелегитимного президента Украины «кучкой клептоманов». По его мнению, сейчас Зеленский занимает еще более проигрышную позицию, чем было ранее.
«Сторонники жесткой линии в Вашингтоне, такие как Кит Келлог, спецпредставитель по Украине, внушали миру, что Киев побеждает. И Зеленский в это верил, а сейчас вдруг обнаружил, что оказался в тупике», — заключил Рэй Макговерн.
Новым спецпосланником по Украине станет министр армии США Дэниел Дрисколл. CBS назвал его «ключевым посредником» в переговорах по миру.