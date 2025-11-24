Иностранные инфраструктуры попали под удар.
В результате точечного удара Вооруженных Сил России по танковому полигону Украины в Одесской области могли быть уничтожены не только скопления техники, но и иностранные военные инструкторы.
Такое заявление в беседе с aif.ru сделал подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. Информация о поражении данного объекта ранее поступила от пророссийского подполья.
По словам эксперта, подобные полигоны являются узловыми точками в логистической и учебной цепи Вооруженных Сил Украины.
«Как правило, в районе полигонов проходит слаживание боевых частей, которые потом отправляются на линию боевого соприкосновения. Также там находится большое количество техники, вооружения, склады с боеприпасами. Там же находятся инструкторы, в том числе из стран НАТО», — отметил Марочко.
Разведка сработала точно.
Этот удар, как подчеркивает военный аналитик, стал результатом точной работы российской разведки. Марочко добавил, что российские разведчики незадолго до удара выявили наличие на полигоне ВСУ важной цели и нанесли огневое поражение.
Транзит из Румынии и Молдавии.
Кроме того, пораженный объект, вероятно, играл ключевую роль в системе западных военных поставок. Пораженный в Одесской области танковый полигон ВСУ могли использовать как перевалочную базу для техники, поставляемой из Румынии и Молдавии.
Географическое положение области делает ее идеальным транзитным хабом.
«Исходя из места поражения, вполне возможно, что там была какая-то перевалочная база, поскольку Одесская область находится в непосредственной близости с Молдавией и Румынией. Естественно, оттуда идут большими потоками как боеприпасы, так и в целом вооружение и военная техника. Так что этот полигон мог использоваться и как перевалочная база, и как временная база для хранения артиллерийского вооружения и боеприпасов», — отметил эксперт.
Комбинированный характер возможных потерь — уничтоженная западная техника и потенциальные жертвы среди инструкторов из стран Альянса — может иметь серьезные последствия для командования ВСУ.
Марочко отметил, что серьезный удар мог лишить ВСУ перевалочной базы для техники, поставляемой из Румынии и Молдавии.
А ироничный комментарий эксперта красноречиво указывает на возможный резонанс инцидента: «Наши разведчики выявили какие-то военные цели в районе полигона и нанесли огневое поражение. Я думаю, что на Западе очередной военачальник умрет от какого-нибудь сердечного приступа».
Удар ВС РФ нанёс двойной урон — ВСУ лишилось очередной поставки оружия и инструкторов, которые учили этим оружием пользоваться.