Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Новые люди» подготовили соперницу мэру Орлову: инсайд URA.RU подтвердился

Реготделение партии «Новые люди» определилось с кандидатом на выборы мэра Екатеринбурга. Как и прогнозировало URA.RU, им станет руководитель отделения Ирина Виноградова. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Ирина Виноградова стала кандидатом в мэры Екатеринбургом.

Реготделение партии «Новые люди» определилось с кандидатом на выборы мэра Екатеринбурга. Как и прогнозировало URA.RU, им станет руководитель отделения Ирина Виноградова. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«На совете Регионального отделения Ирина Виноградова была поддержана единогласно,» — сообщила пресс-служба партии.

Ирина Виноградова работает в партии с 2020 года. Кроме партийной деятельности, она работает политтехнологом. Руководить реготделением она начала с 2024 года. Полномочия действующего мэра Алексея Орлова истекают в феврале. Ранее его кандидатуру на выборы выдвинула «Единая Россия». Как сообщало URA.RU, конкурс по выборам главы Екатеринбурга пройдет по новым правилам. 28 октября был принят закон, по которому выдвигать кандидатуры в мэры могут парламентские партии, прошедшие в Госдуму и заксобрание; ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области»; Общественная палата Свердловской области; Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, а из числа представленных претендентов губернатор минимум двоих выбирает и выдвигает на рассмотрение гордумы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше