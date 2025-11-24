Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков рассказал о сроках визита Путина в Нью-Дели

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об активной подготовке к российско-индийским переговорам на высшем уровне. Он уточнил, что президент Владимир Путин посетит Нью-Дели в декабре.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сроки согласованы. Официально объявим вместе с партнерами индийскими, но могу сказать, что речь идет о начале декабря», — сказал господин Ушаков в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»). Он выразил уверенность, что визит будет «во всех смыслах плодотворным».

Предстоящую поездку помощник президента назвал важной и «сверхбольшой». Ключевой задачей предстоящей встречи, по словам господина Ушакова, станет реализация ежегодной договоренности между Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди о проведении личных консультаций.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше