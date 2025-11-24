Ушаков рассказал о сроках визита Путина в Нью-Дели

«Сроки согласованы. Официально объявим вместе с партнерами индийскими, но могу сказать, что речь идет о начале декабря», — сказал господин Ушаков в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»). Он выразил уверенность, что визит будет «во всех смыслах плодотворным».
Предстоящую поездку помощник президента назвал важной и «сверхбольшой». Ключевой задачей предстоящей встречи, по словам господина Ушакова, станет реализация ежегодной договоренности между Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди о проведении личных консультаций.