Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском департамент

Подразделение было создано в день инаугурации президента и получило полномочия по реструктуризации правительственного аппарата. Руководителем назначили Маска. Весной предприниматель покинул пост после окончания контракта, на фоне разногласий с руководством страны по поводу крупного финансового законопроекта, который, по его мнению, может привести к росту дефицита бюджета.