NYT: США изменили план по Украине после переговоров в Женеве

Рабочая версия плана США по урегулированию конфликта на Украине была изменена после переговоров между Вашингтоном и Киевом в Женеве. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, обновлённый документ отличается от версии, которая 20 ноября появилась в интернете и была опубликована украинским депутатом. Встреча в Женеве, как уточняет NYT, длилась около двух часов.
Госсекретарь США Марко Рубио, участвовавший в переговорах, назвал консультации продуктивными. По его словам, сторонам удалось добиться «огромного прогресса» и уточнить позиции по ключевым пунктам. Рубио отметил, что Вашингтон понимает как приоритеты российской стороны, так и условия, которые Киев считает неприемлемыми.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила от США план из 28 пунктов, который «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования».