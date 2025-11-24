Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: США изменили план по Украине после переговоров в Женеве

Американский план урегулирования украинского конфликта был скорректирован по итогам женевских консультаций делегаций США и Украины.

Источник: Аргументы и факты

Рабочая версия плана США по урегулированию конфликта на Украине была изменена после переговоров между Вашингтоном и Киевом в Женеве. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, обновлённый документ отличается от версии, которая 20 ноября появилась в интернете и была опубликована украинским депутатом. Встреча в Женеве, как уточняет NYT, длилась около двух часов.

Госсекретарь США Марко Рубио, участвовавший в переговорах, назвал консультации продуктивными. По его словам, сторонам удалось добиться «огромного прогресса» и уточнить позиции по ключевым пунктам. Рубио отметил, что Вашингтон понимает как приоритеты российской стороны, так и условия, которые Киев считает неприемлемыми.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила от США план из 28 пунктов, который «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования».

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше