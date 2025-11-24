Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что рейтинг главы киевского режима опустился до четырех процентов.