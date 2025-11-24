Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE

Департамент по повышению эффективности работы федерального правительства США (DOGE), который до конца мая возглавлял миллиардер Илон Маск, расформирован на восемь месяцев раньше срока. Структура должна была работать до июля 2026 года. Об этом пишет Reuters.
Директор Управления кадровой службы (OPM) Скотт Купор, комментируя статус департамента, сообщил, что «такого не существует». Он уточнил, что DOGE больше не является «централизованной структурой».
По данным Reuters, многие функции DOGE передали OPM. Согласно подписанному президентом США Дональдом Трампом указу, двое ключевых сотрудников департамента были переведены в Национальную дизайн-студию.
Исполняющая обязанности администратора DOGE Эми Глисон в марте стала советником министра здравоохранения и социальных служб, сохранив при этом свою позицию в департаменте до его ликвидации.
Reuters отмечает, что исчезновение DOGE выглядит резким контрастом с тем вниманием, которое администрация Трампа уделяла департаменту на этапе его создания.
«Президенту Трампу был дан четкий мандат по сокращению расточительства, мошенничества и злоупотреблений в федеральном правительстве, и он продолжает активно выполнять это обязательство», — заявил пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон.
Напомним, Департамент эффективности правительства создали 20 января — в день инаугурации Трампа. Он должен был заняться сокращением государственных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.
После ухода Маска с государственной службы восемь руководителей DOGE подали в отставку. Отмечалось, что многие сотрудники DOGE были наняты по срочным контрактам и не планировали строить карьеру в госслужбе.