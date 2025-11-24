Хабаровский край учится современному развитию городов на всероссийском форуме

Главной темой встречи стали современные подходы к архитектуре и городскому планированию. Около 350 участников со всей страны — руководители муниципалитетов, эксперты и общественники — обсуждали, как сделать города более удобными, комфортными и красивыми для жизни. Особое внимание уделили вопросам сохранения исторического облика улиц, созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями и использованию цифровых технологий в урбанистке.