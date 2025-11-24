Хабаровский край учится современному развитию городов на всероссийском форуме

Представители Хабаровского края приняли участие в крупном всероссийском форуме, посвященном развитию городов и поселков. Мероприятие под названием «Малая Родина — сила России» прошло в Тюменской области
Главной темой встречи стали современные подходы к архитектуре и городскому планированию. Около 350 участников со всей страны — руководители муниципалитетов, эксперты и общественники — обсуждали, как сделать города более удобными, комфортными и красивыми для жизни. Особое внимание уделили вопросам сохранения исторического облика улиц, созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями и использованию цифровых технологий в урбанистке.
Организаторы пояснили, что Тюменскую область выбрали для проведения форума не случайно. Этот регион считается одним из лидеров в создании качественной городской среды. Например, участники во время выездных экскурсий увидели, как был преображен Тобольск, где разработали и успешно реализовали комплексный план развития.
Цель делегации из Хабаровского края — перенять лучший опыт и адаптировать его к условиям наших дальневосточных городов и поселков. Участие в таких форумах помогает местным властям находить новые решения для улучшения жизни людей, чтобы быстрее и эффективнее реагировать на запросы жителей.
Результаты этой встречи лягут в основу большого всероссийского форума, который запланирован на весну 2026 года в Москве.