Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Дона и ДНР обсуждают сотрудничество «Ростсельмаша» и «Энергоспецмаша»

Ростовская область и Донецкая Народная Республика намерены наладить производственное сотрудничество между «Ростсельмашем» и мариупольским предприятием «Энергоспецмаш».

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министра промышленности и торговли республики Гургена Малхасяна.

По информации господина Малхасяна мариупольское предприятие занимается производством оборудования для металлургии и машиностроения.

«Точечно тут выработали какие-то подходы в части кооперации с предприятиями Ростовской области, а именно с “Ростсельмашем” — большой компанией, которая выпускает сельхозтехнику, дорожно-строительную технику, в части кооперации на выполнение производственных задач»,—отметил Гурген Малхасян.

По мнению министра, такие меры помогут предприятиям ДНР получить больше заказов.