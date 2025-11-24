Управление пенсионными активами: подготовлены изменения

Проект разработан в целях дальнейшего совершенствования управления пенсионными активами, переданного частным управляющим инвестиционным портфелем.
В частности, с 1 января 2026 года осуществляется переход системы оценки деятельности управляющих компаний от средневзвешенных результатов к оценке по композитным индексам (бенчмаркам), включающим индексы казахстанского фондового рынка и мировых финансовых площадок.
В этой связи проектом предлагаются поправки в отдельные нормативные правовые акты, предусматривающие:
определение порядка и условий передачи вкладчиком пенсионных активов в определенный инвестиционный портфель;установление лимитов инвестирования в иностранную валюту в зависимости от критериев формирования инвестиционного портфеля; установление обязанности ЕНПФ по информированию вкладчиков о выборе инвестиционного портфеля управляющими компаниями; определение порядка и сроков уведомления уполномоченного органа управляющими компаниями о выборе инвестиционного портфеля.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 декабря.