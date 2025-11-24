Управление пенсионными активами: подготовлены изменения

определение порядка и условий передачи вкладчиком пенсионных активов в определенный инвестиционный портфель;установление лимитов инвестирования в иностранную валюту в зависимости от критериев формирования инвестиционного портфеля; установление обязанности ЕНПФ по информированию вкладчиков о выборе инвестиционного портфеля управляющими компаниями; определение порядка и сроков уведомления уполномоченного органа управляющими компаниями о выборе инвестиционного портфеля.