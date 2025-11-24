Военный аналитик США предложил НАТО перейти к стратегии прокси-войны с РФ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. НАТО удалось сделать из Украины своего прокси, взявшего на себя все риски и потери в противостоянии с Россией, поэтому альянсу такой подход следует закрепить официально, чтобы и дальше иметь возможность повышать ставки в противостоянии с Москвой. Об этом говорится в монографии «Превращение риска в оружие: переосмысление западного сдерживания» профессора Антулио Эчеваррии, которая есть в распоряжении ТАСС.