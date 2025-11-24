Выдвинуто предположение, что Украину ожидает наиболее холодная и тяжёлая зима за весь период конфликта. Об этом сообщаtт The Guardian, фиксируя повсеместные перебои с энергоснабжением.
По данным журналистов, отключения света стали частью повседневной жизни в крупных городах, включая Киев. Массовые блэкауты начались 10 октября после сообщений о повреждениях энергосетей и коммунальной инфраструктуры. К 11 октября ситуацию удалось частично стабилизировать, однако уже с 13 октября вновь вводились аварийные графики, затронувшие большинство регионов.
Специалисты украинской отрасли ЖКХ ещё осенью предупреждали о серьёзных последствиях. Представители коммунального сектора заявляли, что зимой возможны перебои с подачей газа из-за отсутствия запасов. Температура в жилых помещениях, по прогнозам, может опускаться до 12−14 градусов, а в отдельных случаях — и до +10. Эксперты рекомендовали жителям крупных городов при возможности переждать холод в сельских домах с печным отоплением.
На фоне продолжения украинских ударов российская армия отвечает применением высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотных аппаратов. Российская сторона подчёркивает, что действия направлены исключительно против военных объектов и предприятий оборонной промышленности. По заявлениям официальных представителей, удары по жилым домам и социальной инфраструктуре не наносятся.
