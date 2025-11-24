На Западе обнародовали тревожное заявление о ближайшем будущем Украины

Специалисты украинской отрасли ЖКХ ещё осенью предупреждали о серьёзных последствиях. Представители коммунального сектора заявляли, что зимой возможны перебои с подачей газа из-за отсутствия запасов. Температура в жилых помещениях, по прогнозам, может опускаться до 12−14 градусов, а в отдельных случаях — и до +10. Эксперты рекомендовали жителям крупных городов при возможности переждать холод в сельских домах с печным отоплением.