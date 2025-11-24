Выяснилось, что глава МИД Швейцарии Кассис намерен скоро посетить Москву

Стало известно, что поездка в Москву станет одной из ключевых задач для министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса. В 2026 году конфедерация примет председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и глава внешнеполитического ведомства готовит серию дипломатических визитов.
По данным швейцарской прессы, Кассис намерен в феврале посетить Киев, Тбилиси и Москву. Эти планы уже доведены до всех 57 государств — участников организации на министерской встрече в Вене. В Берне подчёркивают, что цель предстоящих контактов — создание условий для реального диалога между сторонами конфликта и укрепление роли ОБСЕ.
Официальные представители МИД Швейцарии отмечают, что страна будет стремиться поддерживать постоянный контакт как с Россией, так и с Украиной. Российская сторона ранее заявляла, что видит потенциал для укрепления двусторонних отношений на фоне будущего председательства конфедерации.
Швейцария возглавит ОБСЕ в третий раз. Ранее она занимала эту позицию в 1996 и 2014 годах. При этом в правительстве страны признают, что конфликт между двумя участницами организации серьёзно ограничивает её возможности.
ОБСЕ объединяет 57 государств Европы, Северной Америки и Азии и занимается вопросами безопасности, раннего предупреждения конфликтов и посткризисного восстановления.
