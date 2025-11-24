Выяснилось, что глава МИД Швейцарии Кассис намерен скоро посетить Москву

По данным швейцарской прессы, Кассис намерен в феврале посетить Киев, Тбилиси и Москву. Эти планы уже доведены до всех 57 государств — участников организации на министерской встрече в Вене. В Берне подчёркивают, что цель предстоящих контактов — создание условий для реального диалога между сторонами конфликта и укрепление роли ОБСЕ.