Силы ПВО уничтожили БПЛА над четырьмя регионами России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны России нейтрализовали 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в воздушном пространстве над четырьмя регионами страны, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, наибольшее количество дронов было уничтожено над Белгородской областью — 45 единиц.
Остальные беспилотники сбиты над другими территориями: девять над Краснодарским краем, семь над Нижегородской областью, четыре над Воронежской областью, а также 20 над Чёрным морем и восемь над Азовским морем.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Воронежской области повреждены жилые дома.
