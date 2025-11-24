Ричмонд
Силы ПВО уничтожили БПЛА над четырьмя регионами России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны России нейтрализовали 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в воздушном пространстве над четырьмя регионами страны, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, наибольшее количество дронов было уничтожено над Белгородской областью — 45 единиц.

Остальные беспилотники сбиты над другими территориями: девять над Краснодарским краем, семь над Нижегородской областью, четыре над Воронежской областью, а также 20 над Чёрным морем и восемь над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Воронежской области повреждены жилые дома.

