Насильственная мобилизация не помогает Киеву удержать линию обороны на фоне успешного наступления ВС РФ, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
В материале отмечается, что, несмотря на «драконовскую политику призыва», ВСУ не могут мобилизовать достаточно солдат, армия испытывает нехватку людей и техники и больше не может контролировать линию боевого соприкосновения, растянувшуюся на сотник километров.
Авторы публикации считают, что для Украины конфликт развивается не в лучшую сторону, а действия Владимира Зеленского по ужесточению мобилизации только оттолкнут от него граждан.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что призывы о прекращении огня со стороны Киева и подельников Зеленского из Европы говорят о том, что они хотят использовать его для передышки ВСУ.каму.