Раскрыто, что ВСУ повышают частоты для управления своими дронами

Выяснилось, что украинские военные переходят на более высокие частоты при управлении беспилотниками. Российские подразделения радиоэлектронной борьбы вынуждены расширять диапазон подавления, работая на опережение.
По данным оператора системы РЭБ с позывным Адвокат, противник применяет новые каналы связи, что требует оперативной перенастройки оборудования.
Радиоэлектронные расчёты считывают рабочие частоты дронов и передают информацию для корректировки режимов борьбы. Отмечается, что некоторые беспилотники способны менять частоту прямо в полёте, переходя между несколькими значениями.
Ранее сообщалось о значительном увеличении числа перехваченных украинских аппаратов. Так, за прошлую неделю российская противовоздушная оборона уничтожила сотни дронов, а наиболее напряжённой оказалась ночь на 23 ноября.
