Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров допустил причастность Франции к смерти активиста Чарли Кирка

10 сентября Чарли Кирк был смертельно ранен в результате стрельбы во время его выступления на территории университета в штате Юта.

Источник: Аргументы и факты

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил предположение о возможной причастности Франции к убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка, прокомментировав публикацию журналистки Кэндис Оуэнс.

Дуров отметил, что после изучения всех высказываний Чарли Кирка о Франции и политике Макрона, информация Кэндис о возможной роли Франции в его смерти кажется ему вполне достоверной.

«Я нахожу информацию Кэндис о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной», — говорится в сообщении Дурова.

Ранее журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что получила информацию от высокопоставленного представителя французского правительства. По словам этого человека, убийца Чарли Кирка проходил обучение в 13-й бригаде французского Иностранного легиона, и в подготовке участвовали представители нескольких стран.

Узнать больше по теме
Биография Чарли Кирка
Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше