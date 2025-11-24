Дуров допустил причастность Франции к смерти активиста Чарли Кирка

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил предположение о возможной причастности Франции к убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка, прокомментировав публикацию журналистки Кэндис Оуэнс.
Дуров отметил, что после изучения всех высказываний Чарли Кирка о Франции и политике Макрона, информация Кэндис о возможной роли Франции в его смерти кажется ему вполне достоверной.
«Я нахожу информацию Кэндис о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной», — говорится в сообщении Дурова.
Ранее журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что получила информацию от высокопоставленного представителя французского правительства. По словам этого человека, убийца Чарли Кирка проходил обучение в 13-й бригаде французского Иностранного легиона, и в подготовке участвовали представители нескольких стран.