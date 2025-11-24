Рыженков и Лавров обсудят в Москве взаимодействие Беларуси и России в области «мягкой силы»

Главы министерств иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудят взаимодействие в области «мягкой силы», сообщила пресс-служба российского дипведомства.
Переговоры состоятся в рамках рабочего визита главы белорусской дипломатии в Москву, который будет проходить с 24 по 25 ноября. В этот период также будет проходить ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и Беларуси.
В МИД РФ сказали, что министры Рыженков и Лавров планируют обсудить вопросы применения «мягкой силы».
— Планируется обсуждение вопросов взаимодействия по совместному использованию инструментария «мягкой силы», продвижению традиционных ценностей и сбережению исторической памяти, — сказано в сообщении.
Также будет продолжена координация подходов по сотрудничеству с дружественными странами и международными объединениями, выработка методов противодействия санкционному давлению. Отдельное внимание уделят обмену опытом в сфере информационного сопровождения внешней политики.
По итогам заседания планируется подписание постановления коллегий, которое закрепит достигнутые договоренности, а также план межмидовских консультаций на 2026 год.
