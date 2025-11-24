Стало известно о планах Франции по созданию добровольной военной службы

Президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить 27 ноября о создании в стране добровольной военной службы. Как сообщает газета Le Figaro, данный проект разрабатывается уже несколько месяцев в контексте растущей геополитической напряженности и неопределенности в мире.
Хотя официального подтверждения даты объявления пока нет, известно, что рассматривается возможность набора от 10 до 50 тысяч добровольцев ежегодно. Согласно информации французских СМИ, продолжительность службы может составить до 10 месяцев с выплатой вознаграждения в размере нескольких сотен евро.
Министерство вооруженных сил Франции отказалось комментировать детали возможной программы, включая её стоимость и конкретные параметры.
