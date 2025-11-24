Стало известно о планах Франции по созданию добровольной военной службы

Хотя официального подтверждения даты объявления пока нет, известно, что рассматривается возможность набора от 10 до 50 тысяч добровольцев ежегодно. Согласно информации французских СМИ, продолжительность службы может составить до 10 месяцев с выплатой вознаграждения в размере нескольких сотен евро.