На Россией сбили 93 беспилотника. Военная операция, день 1370-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 93 беспилотника над российскими регионами. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с украинской делегацией в Женеве «самым продуктивным» на данный момент раундом переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта. По данным газеты The New York Post, после нее в рабочий план США уже внесли изменения. «Газета.Ru» ведет хронику событий.