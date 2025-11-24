Ричмонд
На Россией сбили 93 беспилотника. Военная операция, день 1370-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 93 беспилотника над российскими регионами. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с украинской делегацией в Женеве «самым продуктивным» на данный момент раундом переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта. По данным газеты The New York Post, после нее в рабочий план США уже внесли изменения. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:23 США в настоящий момент выступают против встречи с представителями Европы и Киева в трехстороннем формате в рамках украинского урегулирования, передает агентство Bloomberg.

8:17 В рабочий план США по урегулированию конфликта на Украине внесли изменения после переговоров Киева и Вашингтона в Женеве, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

8:10 Американская и украинская делегации провели в Женеве «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, сторонам удалось сократить число «неурегулированных пунктов» проекта соглашения, а остающиеся открытыми вопросы «не являются непреодолимыми». Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций».

8:05 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 93 беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской, четыре — над Воронежской. Еще 20 БПЛА перехватили над акваторией Черного моря, восемь — над Азовским морем.

8:01 Сегодня 1370-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

