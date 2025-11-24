Трамп опубликовал изображение себя в образе императора

Президент США Дональд Трамп репостнул на своей странице в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетями изображение себя в образе императора.
На картинке одетый в доспехи Трамп сидит на троне, на голове у него корона, а у его ног на коленях сидят люди в деловых костюмах, похожие на канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и британского премьер Кира Стармера.
В мае Трамп показал картинку, сгенерированную ИИ, на которой он изображен в образе Папы римского, однако впоследствии заявил, что не причастен к публикации.
Белый дом также публиковал изображение президента США в образе джедая из «Звездных войн».
