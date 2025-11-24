Ричмонд
Reuters: ведомство DOGE досрочно расформировали в США

Созданное Илоном Маском ведомство по повышению эффективности работы правительства прекратило существование за восемь месяцев до окончания полномочий.

Источник: Аргументы и факты

Американское ведомство по повышению эффективности работы правительства (DOGE), созданное по инициативе Илона Маска, было расформировано досрочно. Об этом Reuters сообщил руководитель кадровой службы правительства США Скотт Купор.

По его словам, структура фактически прекратила существование. «Такого ведомства не существует», — заявил Купор, отметив, что DOGE больше не выполняет функции централизованного органа.

Как выяснило агентство, значительная часть задач перешла к Службе по управлению персоналом (OPM), которая теперь отвечает за направления, ранее закреплённые за DOGE.

Ведомство было создано вскоре после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Тогда администрация объявила курс на сокращение бюрократии, а Маску поручили курировать работу нового органа, призванного повысить эффективность госаппарата.

Ранее сообщалось, что Илон Маск опубликовал в соцсети ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором показаны гуманоидные роботы Optimus. В видео машины представлены в разных ролях — от строителей и медиков до полицейских, поваров и участников покерной партии.

