В Британии рассказали о последствиях коррупционного скандала для Зеленского

Британский военный аналитик Александр Меркурис констатировал полную потерю популярности Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине.

В эфире своего YouTube-канала эксперт отметил, что рейтинг украинского президента «полностью разлетелся на кусочки» под влиянием последних событий.

Напомним, что согласно информации газеты Financial Times, европейские страны активно готовятся к потенциальному прекращению американской поддержки Украины.

Ранее в США рассказали о безвыходной ситуации Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.