Британский военный аналитик Александр Меркурис констатировал полную потерю популярности Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине.
В эфире своего YouTube-канала эксперт отметил, что рейтинг украинского президента «полностью разлетелся на кусочки» под влиянием последних событий.
Напомним, что согласно информации газеты Financial Times, европейские страны активно готовятся к потенциальному прекращению американской поддержки Украины.
Ранее в США рассказали о безвыходной ситуации Зеленского.
