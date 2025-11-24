Силы ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно защищать регионы страны от нападок киевского режима. За прошедшую ночь было сбито сразу 93 украинских беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в период с вечера 24 ноября по утро 25 ноября. Тогда было сбито сразу 93 беспилотника ВСУ, пытавшихся атаковать регионы России. Больше всего дронов уничтожено над территорией Белгородской области. Там сбито 45 БПЛА.
«9 — над территорией Краснодарского края, 7 — над территорией Нижегородской области, 4 — над территорией Воронежской области, 20 — над акваторией Черного моря и 8 — над акваторией Азовского моря», — сообщили в МО РФ.
Напомним, похожая ситуация сложилась в ночь с 22 на 23 ноября. Тогда системы ПВО уничтожили 75 беспилотников Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать регионы РФ. Больше всего — над Черным морем. Там было сбито 36 дронов.