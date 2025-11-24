Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE

Руководить работой департамента назначили основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. В конце мая бизнесмен ушел с поста после истечения контракта. Это произошло на фоне ссоры Маска с Трампом из-за предложенного последним «большого и прекрасного билля». Предприниматель критиковал законопроект, который, по его мнению, увеличит дефицит бюджета до $2,5 трлн и приведет США к банкротству.