CBS: большинство американцев против возможной военной операции США в Венесуэле

Отмечается, что опрос проводился в период с 19 по 21 ноября. В ходе него было опрошено порядка 2,5 тысячи жителей США. И сразу 70% из них открыто заявили, что не поддерживают военную операцию Вашингтона в Венесуэле. При этом еще 76% пожаловались на недостаточную конкретность в позиции администрации Дональда Трампа относительно властей Венесуэлы.