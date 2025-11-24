CBS: большинство американцев против возможной военной операции США в Венесуэле

Большинство американцев не поддерживают потенциальную военную операцию США на территории Венесуэлы, которую могут провести в рамках борьбы с наркоторговлей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CBS News.
Отмечается, что опрос проводился в период с 19 по 21 ноября. В ходе него было опрошено порядка 2,5 тысячи жителей США. И сразу 70% из них открыто заявили, что не поддерживают военную операцию Вашингтона в Венесуэле. При этом еще 76% пожаловались на недостаточную конкретность в позиции администрации Дональда Трампа относительно властей Венесуэлы.
При этом еще 53% опрошенных подчеркнули, что поддержат удары ВС США по лодкам наркоторговцев. Но только при условии предоставления доказательств наличия на бортах запрещенных веществ. В свою очередь, только 13% респондентов считают Венесуэлу угрозой для американского государства.
Напомним, натянутыми отношения между США и Венесуэлой остаются последние несколько месяцев. И дело уже дошло до прямых угроз. В октябре Трамп заявлял, что американская сторона может провести военную операцию на территории оппонента. Правда, сроков и деталей он так и не уточнил.