Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США рассчитывают на отдельную встречу с Россией по Украине, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с представителями РФ по вопросу урегулирования на Украине, информирует телеканал ABC со ссылкой на неназванного чиновника США.

Источник: © РИА Новости

«Чиновник из США сообщил… американская делегация планирует провести отдельную встречу с российской делегацией», — говорится в сообщении телеканала.

По данным ABC, подробности о месте возможной встречи делегаций РФ и США не приводятся.