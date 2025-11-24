США рассчитывают на отдельную встречу с Россией по Украине, сообщили СМИ

«Чиновник из США сообщил… американская делегация планирует провести отдельную встречу с российской делегацией», — говорится в сообщении телеканала.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с представителями РФ по вопросу урегулирования на Украине, информирует телеканал ABC со ссылкой на неназванного чиновника США.
