Новосибирская область вновь получила награду Министерства обороны Российской Федерации

В конференции приняли участие представители Минобороны России, органы федеральной и региональной власти, главы регионов, специалисты научно-исследовательских организаций, учебных заведений, предприятий отечественной оборонной промышленности, а также общественники и предприниматели. Руководство Центра отметило, что несмотря на оказываемое внешнее давление, в нашей стране идёт консолидация государственных институтов и общества. При этом роль межведомственной работы федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления неуклонно возрастает. Механизмы межведомственной работы активно задействованы в решении государственных задач, в том числе и в проработке вопросов, связанных с проведением СВО.
На площадке конференции три региона России, в числе которых и Новосибирская область, получили ведомственные награды. Кубок «За достижение высоких результатов в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации в 2025 году» вручили заместителю Губернатора Новосибирской области Евгению Прохоренко. От имени главы региона он поблагодарил руководство Минобороны России за оценку вклада Новосибирской области в обеспечение безопасности государства.
Евгений Прохоренко подчеркнул, что полученная награда — заслуга большого коллектива областных министерств и общественных организаций. Он отметил, что Новосибирская область второй год подряд находится в числе призеров среди регионов России в области обеспечения безопасности страны.
Руководством Минобороны РФ были отмечены результаты работы новосибирцев по оказанию шефской помощи воинским частям, военнослужащим, походящим на лечение и реабилитацию в госпиталях Министерства обороны России. Особо отмечена роль региона по оказанию содействия оборонному ведомству по оформлению в 2025 году удостоверений ветеранов боевых действий.
На площадке конференции замгубернатора Новосибирской области провёл ряд встреч с представителями Национального центра управления обороной страны и с главами сибирских регионов. По итогам конференции Евгений Прохоренко выразил уверенность в том, что подобные мероприятия очень важны для расширения взаимодействия государственных органов власти и регионов России с Министерством Обороны РФ в части укрепления безопасности страны.