Новосибирская область вновь получила награду Министерства обороны Российской Федерации

В конференции приняли участие представители Минобороны России, органы федеральной и региональной власти, главы регионов, специалисты научно-исследовательских организаций, учебных заведений, предприятий отечественной оборонной промышленности, а также общественники и предприниматели. Руководство Центра отметило, что несмотря на оказываемое внешнее давление, в нашей стране идёт консолидация государственных институтов и общества. При этом роль межведомственной работы федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления неуклонно возрастает. Механизмы межведомственной работы активно задействованы в решении государственных задач, в том числе и в проработке вопросов, связанных с проведением СВО.