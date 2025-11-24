В Балтику пожаловали французы и бельгийцы: у берегов Финляндии начались учения НАТО

У южного побережья Финляндии в Балтийском море начались военно-морские учения НАТО — Freezing Winds 25. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 24 ноября.
Манёвры с участием 20 боевых кораблей Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-ой постоянной противоминной группы Альянса продлятся до 4 декабря.
Около пяти тысяч военнослужащих, а также истребители, вертолёты и самолёты-разведчики будут отрабатывать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.
Военные эксперты считают, что учения НАТО в Балтийском море направлены на блокаду Калининграда.