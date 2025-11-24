Ричмонд
НАТО проводит учения в Балтийском море с участием 20 кораблей

В учениях Freezing Winds 25 задействовано 5 тыс. военных.

Источник: Аргументы и факты

Учения стран НАТО под руководством военно-морских сил Финляндии с участием почти 5 тыс. военных и 20 кораблей начались в понедельник в Балтийском море. Как сообщали в финских военно-морских силах, учения Freezing Winds 25 продлятся до 4 декабря. Пройдут они на южном побережье Финляндии, в Архипелаговом море и Финском заливе.

В маневрах примут участие корабли и личный состав ВМС Дании, Бельгии, Латвии, Литвы, Эстонии, Франции, Германии, Польши, Нидерландов и США. Также в маневрах задействуют 1-ю постоянную противоминную группу НАТО (SNMCMG1). К учениям присоединятся истребители, самолеты морского наблюдения и вертолеты.

Военные НАТО отработают защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.

Напомним, 17 ноября в Финляндии прошли артиллерийские учения в 100 км от российской границы с участием свыше 2,2 тыс. военных и 500 единиц техники.

Также стало известно о планах Финляндии восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией. Финские власти намерены взять у ЕС кредит в 1 млрд евро на оборону.

