НАТО проводит учения в Балтийском море с участием 20 кораблей

Учения стран НАТО под руководством военно-морских сил Финляндии с участием почти 5 тыс. военных и 20 кораблей начались в понедельник в Балтийском море. Как сообщали в финских военно-морских силах, учения Freezing Winds 25 продлятся до 4 декабря. Пройдут они на южном побережье Финляндии, в Архипелаговом море и Финском заливе.