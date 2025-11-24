В США заявили о «новых рамках» урегулирования по Украине после переговоров

Стороны отметили конструктивный характер переговоров и заявили о совпадении позиций: любое будущие соглашение, по их мнению, должно обеспечивать устойчивый и справедливый мир, а также сохранять украинский суверенитет. Киев сообщил, что представленные изменения и пояснения были тщательно изучены и позволили формирующейся основе урегулирования соответствовать национальным интересам страны.