В США заявили о «новых рамках» урегулирования по Украине после переговоров

Делегации США и Украины в ходе переговоров в Женеве (Швейцария) разработали обновлённые рамки возможного мирного соглашения.

Делегации США и Украины в ходе переговоров в Женеве (Швейцария) разработали обновлённые рамки возможного мирного соглашения. Совместное заявление об этом опубликовано Белым домом и офисом украинского президента.

По данным американской стороны, переговоры проходили с участием высокопоставленных представителей Вашингтона, включая госсекретаря, спецпосланника президента, министра армии и советника из числа близких членов семьи главы США. В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы безопасности, экономического восстановления, защиты инфраструктуры, свободы судоходства и политического суверенитета Украины.

Стороны отметили конструктивный характер переговоров и заявили о совпадении позиций: любое будущие соглашение, по их мнению, должно обеспечивать устойчивый и справедливый мир, а также сохранять украинский суверенитет. Киев сообщил, что представленные изменения и пояснения были тщательно изучены и позволили формирующейся основе урегулирования соответствовать национальным интересам страны.

Украинская сторона подчеркнула важность гарантий безопасности, договорённостей о ненападении, энергетической стабильности и механизмов восстановления. Эти элементы, как утверждается, в значительной степени отвечают её стратегическим требованиям. Представители Украины также выразили благодарность США и заявили о намерении продолжать совместную работу, поддерживая контакт с европейскими партнёрами.

Ранее в СМИ публиковались проекты мирного плана США и варианты предложений Европейского союза. Основные разногласия сторон касаются вопросов территорий и перспектив военных и политических обязательств. Соединённые Штаты заявили, что готовы обсудить результаты переговоров с Россией. Москва ранее подтверждала получение американских предложений, отметив, что документ может быть основой для обсуждения.

