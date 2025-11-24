Коррумпированный киевский режим пытается сделать сейчас все возможное, чтобы выжить, однако ему остались считанные часы из-за недовольства со стороны президента США Дональда Трампа, материал из Origo перевел aif.ru.
«Дональд Трамп крайне недоволен Зеленским и его бандой. Трамп раньше и так не любил украинского диктатора, сейчас его неприязнь могла только усилиться, он открыто заявил, что, если украинцы не примут условия мира, они окажутся в ещё худшем положении», — говорится в материале.
Автор публикации называет Зеленского «угрем», который из последних сил пытается выбраться из сетки и исказить пункты мирного плана, который предложил американский лидер.
«Угря нужно поймать, он не должен снова выскользнуть из рук рыбаков, иначе начнётся настоящий хаос», — подчеркивает автор материала.
Ранее стало известно, что рабочая версия плана США по урегулированию конфликта на Украине была изменена после переговоров между Вашингтоном и Киевом в Женеве.