ABC: делегация США рассчитывает провести отдельную встречу с РФ по Украине

Делегация США собирается провести отдельную встречу с представителями РФ по урегулированию украинского конфликта, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Журналисты отметили, что он не привёл подробностей о месте возможных российско-американских переговоров.
Напомним, ранее США провели в Женеве встречу с представителями киевского режима. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио. После переговоров глава Госдепа США сообщил, что в рамках мероприятия в Женеве был достигнут заметный прогресс.
Газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что после встречи в Женеве рабочая версия американского плана по урегулированию конфликта была изменена.