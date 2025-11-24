Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: делегация США рассчитывает провести отдельную встречу с РФ по Украине

Источник ABC не привёл подробностей о том, где США хотят встретится с российскими представителями.

Источник: Аргументы и факты

Делегация США собирается провести отдельную встречу с представителями РФ по урегулированию украинского конфликта, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Журналисты отметили, что он не привёл подробностей о месте возможных российско-американских переговоров.

Напомним, ранее США провели в Женеве встречу с представителями киевского режима. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио. После переговоров глава Госдепа США сообщил, что в рамках мероприятия в Женеве был достигнут заметный прогресс.

Газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что после встречи в Женеве рабочая версия американского плана по урегулированию конфликта была изменена.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше