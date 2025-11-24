Le Figaro узнала о планах Макрона ввести добровольную военную службу

Согласно стратегии нацбезопасности Франции 2025 года, новая форма службы должна укрепить национальную сплоченность и создать дополнительный резерв, который может быть мобилизован в случае кризиса. Как пишет издание, французские вооруженные силы сейчас насчитывают около 200 тыс. военных и 47 тыс. резервистов; к 2030 году эти показатели планируют увеличить до 210 тыс. и 80 тыс. соответственно.