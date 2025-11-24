Стало известно, что будут обсуждать Путин и Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудничество в энергетической сфере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что лидеры затронут весь спектр двустороннего взаимодействия между странами.
«Двусторонняя повестка всегда широкая», — сказал источник.
Энергетическое направление остается особенно важным для Анкары. Россия продолжает быть одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию.
