Стало известно, что будут обсуждать Путин и Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудничество в энергетической сфере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что лидеры затронут весь спектр двустороннего взаимодействия между странами.

«Двусторонняя повестка всегда широкая», — сказал источник.

Энергетическое направление остается особенно важным для Анкары. Россия продолжает быть одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию.

