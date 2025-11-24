FT назвала три сценария развития событий вокруг плана США по Украине

Собственный скорректированный план на основе предложенного США подготовили в ЕС, этот документ опубликовал Reuters. Он отчасти совпадает с американским вариантом, но предлагает сокращение численности ВСУ не до 600 тыс. а до 800 тыс. Кроме того, европейские страны настаивают, чтобы план был реализован после прекращения огня. Москва заявляла, что поддерживает всестороннее урегулирование и против прекращения огня до этого.