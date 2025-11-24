WP узнала, что Вашингтон дал понять Киеву о своем плане

Москва открыта к диалогу «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. “Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается”, — сказал президент России Владимир Путин, комментируя американский мирный план на прошлой неделе.