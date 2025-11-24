Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал текст совместного заявления Украины и США по конфликту. Соответствующий пост он разместил в личном Telegram-канале.
В публикации отмечается, что представители Киева и Вашингтона встретились в Женеве, где обсудили план США по Украине. И переговоры, подчеркивается в тексте, оказались конструктивными.
«Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов», — сказано в тексте заявления.
Подчеркивается, что США и Украины подтвердили собственную приверженность к миру, а также подготовили обновленный план по урегулированию кризиса. Однако детали новой схемы пока не раскрываются. Зато подчеркивается, что Киев признателен лично президенту США Дональду Трампу.
«Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над общими предложениями. Они также будут поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами в ходе дальнейшего продвижения процесса», — говорится в публикации.
Немногим ранее о предложении США по Украине высказался американский госсекретарь Марко Рубио. Он подчеркнул, что схема будет дорабатываться с учетом интересов Москвы и Киева. Более того, изменения, вероятно, внесут уже в ближайшие дни. Какие именно будут корректировки — не уточнялось.