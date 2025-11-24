Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Figaro: Макрон может объявить о введении добровольной военной службы

По данным источников газеты, рассматривается набор от 10 тыс. до 50 тыс. человек в год.

Источник: Аргументы и факты

Газета Le Figaro, что президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить о введении добровольной военной службы. Проект обсуждается уже несколько месяцев в связи с международной безопасностью, неопределенностью и ростом напряженности.

По информации издания, решение о введении добровольной службы разрабатывается уже несколько месяцев, но официального подтверждения пока нет. Министерство вооруженных сил Франции отказалось комментировать детали программы, включая ее продолжительность, стоимость и количество участников.

Источники газеты указывают, что планируется набор от 10 до 50 тысяч человек в год. Французские СМИ сообщают, что служба может длиться до 10 месяцев, а оплата составит несколько сотен евро.

Ранее в Германии число отказников от военной службы достигло максимального уровня с 2011 года.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше