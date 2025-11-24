Figaro: Макрон может объявить о введении добровольной военной службы

Газета Le Figaro, что президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить о введении добровольной военной службы. Проект обсуждается уже несколько месяцев в связи с международной безопасностью, неопределенностью и ростом напряженности.
По информации издания, решение о введении добровольной службы разрабатывается уже несколько месяцев, но официального подтверждения пока нет. Министерство вооруженных сил Франции отказалось комментировать детали программы, включая ее продолжительность, стоимость и количество участников.
Источники газеты указывают, что планируется набор от 10 до 50 тысяч человек в год. Французские СМИ сообщают, что служба может длиться до 10 месяцев, а оплата составит несколько сотен евро.
Ранее в Германии число отказников от военной службы достигло максимального уровня с 2011 года.