30 жительниц Башкирии удостоены звания «Материнская слава»

В Башкирии 30 многодетных женщин удостоены медали «Материнская слава». Такой указ подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, среди награждаемых жительницы Абзелиловского, Архангельского, Белебеевского, Белокатайского, Белорецкого, Бурзянского, Гафурийского, Дюртюлинского, Иглинского, Илишевского, Калтасинского, Кигинского, Мишкинского, Татышлинского, Уфимского, Хайбуллинского районов, а также Сибая и Уфы.
Напомним, медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. Эта награда, согласно региональному законодательству, вручается женщинам, воспитывающим пять и более детей.